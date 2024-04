Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarile unui atac iranian impotriva Israelului sunt „credibile” si „reale”, a declarat vineri un purtator de cuvant al Casei Albe, care nu a dat mai multe detalii asupra momentului sau tintelor.

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba. Consilierul pe probleme…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit joi, la San Francisco, cu vaduva Yulia si cu fiica Dasha ale opozantului rus Aleksei Navalnii, care a murit in inchisoare, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat de presa citat de France Presse. In cadrul acestei intalniri, care a fost tinuta departe de ochii…

- Armata americana a anunțat ca a intreprins, pe 17 februarie, noi lovituri impotriva unor rachete, unei drone si unui submarin aparținand gruparii Houthi din Yemen, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres.Armata „a intreprins cu succes cinci lovituri de autoaparare impotriva a trei sisteme…

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, atunci cand Joe Biden ia cuvantul in public, manifestanti propalestinieni amestecati in multime protesteaza.Ei critica sustinerea Israelului de catre Joe Biden si ii cer presedintelui american sa se pronunte in favoarea unui armististitiu durabil intre Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut vineri, 9 februarie, armatei sa elaboreze un "plan combinat" de evacuare a civililor din Rafah si de "distrugere" a luptatorilor Hamas din acest oras din sudul Fasiei Gaza, scrie Agerpres preluand AFP și Reuters. Rafah este ultimul adapost al populatiei…

- Casa Alba a transmis, joi, ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat, Antony Blinken, a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fortele israeliene au bombardat…

- O delegatie a rebelilor houthi din Yemen a discutat joi, in cadrul unei vizite la Moscova, despre "necesitatea de intensificare a eforturilor pentru a exercita presiuni asupra SUA si Israelului pentru a pune capat razboiului in Fasia Gaza, potrivit unui purtator al rebelilor yemeniti, citat de France…