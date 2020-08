Presedintele Donald Trump a adoptat luni un ton sumbru in interventia din prima zi a Conventiei Nationale Republicane, dupa ce a fost investit oficial drept candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale, avertizand fara dovezi ca s-ar putea confrunta cu "alegeri masluite" in noiembrie, transmite Reuters.



Donald Trump a reafirmat si cu aceasta ocazie ca votul prin posta - modalitate de exprimare a preferintei electorale cu traditie in SUA si care se asteapta sa fie folosita anul acesta mult mai mult din cauza pandemiei - ar putea contribui la o crestere a fraudelor.

…