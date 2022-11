SUA speră ca noul guvern israelian să respecte drepturile minorităților Statele Unite(SUA) si-au exprimat speranta miercuri ca urmatorul guvern israelian va continua sa respecte drepturile minoritaților, in contextul in care fostul premier Benjamin Netanyahu pare sa revina la putere cu ajutorul extremei drepte, transmite AFP. „Speram ca toti oficialii guvernului israelian vor continua sa impartaseasca valorile unei societati deschise, democratice, care promoveaza toleranta si respectul pentru intreaga societate civila, in special pentru grupurile minoritare”, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price. SUA vrea ca noul guvern israelian sa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

