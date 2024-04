Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci lucratori umanitari, inclusiv straini, dintr-o echipa care livra alimente pentru civilii infometați din Gaza au fost uciși intr-un atac militar israelian, potrivit grupului non-profit World Central Kitchen și autoritaților din enclava, transmite CNN. Australia a confirmat ca unul dintre…

- Declarația vine in ziua in care se implinesc 25 de ani de la prima extindere a NATO catre țarile din estul Europei, cand Polonia, Cehia și Ungaria au fost primite in Alianța. Cred ca NATO are nevoie de o reinnoire a perspectivei asupra misiunii sale. Europa de Est are o contribuție valoroasa in discuțiile…

- "Moartea subita a lui Aleksei Navalnii m-a facut sa fiu din ce in ce mai constient de ceea ce se intampla in Tara noastra", a scris Trump intr-o postare pe retelele sociale in care pare sa faca legatura intre deces si propriile sale probleme juridice."Este o progresie lenta si constanta, cu politicieni,…

- Statele Unite au informat Irakul inaintea atacurilor, potrivit Casa Albe, scrie Rador Radio Romania.Statele Unite au informat Irakul inaintea atacurilor de vineri impotriva a trei baze militare ale militantilor din interiorul tarii, a comunicat Casa Alba, la cateva minute dupa ce Armata irakiana…

- Un numar de 13 persoane, inclusiv cinci consilieri ai Gardienilor Revolutiei, au fost ucise sambata, la Damasc, intr-un atac aerian pus pe seama Israelului, potrivit unui nou raport furnizat duminica seara de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), transmite AFP.

- In cadrul unei conferințe de presa, premierul israelian s-a opus categoric soluției a doua state, dupa razboiul din Gaza. Este un dezacord major intre cei doi aliați: Israel și Washington. Premierul israelian refuza ipoteza unei soluții cu doua state, chiar daca conflictul cu Hamas ar lua sfarșit și…

- SUA au lansat noi atacuri asupra unor tinte din Yemen avand legatura cu rebelii Houthi, la o zi dupa desfasurarea unui atac coordonat multinational asupra a aproape 30 de pozitii Houthi, relateaza CNN citand un oficial american. Televiziunea Al-Masirah apartinind rebelilor anunta „un numar de lovituri…

- SUA au confirmat efectuarea unui atac aerian soldat cu moartea unui lider pro-iranian din Irak, informeaza Rador Radio Romania.Statele Unite au confirmat ca au efectuat un atac aerian ce a cauzat moartea liderului unei militii pro-iraniene in Irak, in cursul zilei de joi. Un purtator de cuvant…