- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat ca guvernul american continua sa retina un transport de bombe catre Israel, din cauza ingrijorarilor ca acestea ar putea fi folosite in zone urbane din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste pentru discutii privind un atac mortal al Israelului ce a ucis duminica zeci de palestinieni stramutati in orasul Rafah din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.

- Ministri din coalitia de guvernamant a Israelului au exprimat opinii divergente in legatura cu un posibil acord pentru incetarea focului si eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, in conditiile in care negocierile inregistreaza progrese, informeaza Rador Radio Romania.

- Forțele de aparare ale Israelului (IDF) l-au ucis luni pe primarul taberei de refugiați Al-Maghazi intr-un atac in centrul Fasiei Gaza, au anunțat atat IDF, cat și Hamas. Hamas a calificat drept "un asasinat laș uciderea primarului din Al-Maghazi, domnul Hatem Saleh Al-Ghamri", afirmand ca "avioanele…

- SUA si Marea Britanie condamna raidul aerian israelian care a ucis sapte lucratori umanitari in Gaza, informeaza Rador Radio Romania. Statele Unite si-au exprimat indignarea fata de un raid israelian care a dus la uciderea a sapte lucratori umanitari care calatoreau intr-un convoi in Gaza.Printre…

- Guvernul britanic a convocat-o marti pe ambasadoarea Israelului la Londra pentru a-i transmite un protest in urma uciderii a sapte lucratori umanitari, dintre care trei britanici, intr-o operatiune a armatei israeliene in Fasia Gaza, relateaza agentiile EFE si DPA, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Ministerul rus de externe a "condamnat cu fermitate" atacul asupra cladirii consulatului iranian din Damasc, intr-o declarație publicata luni pe site-ul sau, informeaza Rador Radio Romania. "Consideram ca orice atac asupra facilitaților diplomatice și consulare este categoric inacceptabil, a caror…

- Hezbollah si aliatul sau Amal au anuntat, miercuri seara, opt morti in randurile lor, inclusiv salvatori, in atacurile israeliene din sudul Libanului, ridicand la 16 numarul victimelor intr-o zi de schimburi de focuri transfrontaliere, scrie AFP, citat de News.ro.De aproape sase luni, violentele zilnice…