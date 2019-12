SUA si China s-au opus cresterii eforturilor de combatere a incalzirii globale, la summitul ONU de la Madrid Mai multe tari mari, intre care Statele Unite, China si Brazilia, s-au opus presiunilor de intensificare a eforturilor pentru combaterea incalzirii globale, la summitul ONU de la Madrid, spre nemultumirea statelor mai mici si a unei miscari de protest in crestere, care cere masuri urgente.



Summitul COP25 a fost considerat ca un test pentru vointa colectiva a guvernelor de a asculta sfaturile cercetatorilor de reducere mai rapida a emisiilor de gaze cu efect de sera, pentru a preveni cresterea temperaturilor globale pana la un nivel ireversibil, transmite Reuters.



