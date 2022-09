Cu exceptia situatiei in care virusul SARS-CoV-2 va avea o evolutie prea rapida, autoritatile sanitare din Statele Unite au declarat ca doresc sa organizeze in viitor o singura campanie de vaccinare anti-COVID-19 in fiecare an, dupa modelul vaccinarii impotriva gripei sezoniere,a informat AFP, preluata de Agerpres. Statele Unite au autorizat saptamana trecuta noile versiuni ale vaccinurilor anti-COVID-19 dezvoltate de Pfizer si Moderna pentru a combate varianta Omicron si, in special, subvariantele BA.4 si BA.5, care circula in prezent pe teritoriul tarii. Dozele cu aceste vaccinuri adaptate au…