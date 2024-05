Trucul folosit de marii bucătari pentru a fierbe un ou. Va ieși mai gustos și se va coji mult mai repede Marii bucatari sunt recunoscuți pentru trucurile inedite la care apeleaza cand vor sa puna pe masa clienților preparate care sa incante și cele mai exigente gusturi.Un bucatar a dezvaluit trucul sau inedit de a curața mai ușor ouale fierte, care in același timp le confera o textura și un gust mai intens. Acesta a infipt un bold la baza fiecarui ou, apoi le-a pus la fiert. Inainte de a le introduce in apa, a adaugat sare, care, prin porii deschiși de ac, patrunde in interiorul oului și ii amplifica gustul. Ouale au fost fierte nu mai mult de 10 minute, astfel incat sa iși pastreze textura delicata.Dupa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

