#DobrogeaDigitala: Urale entuziaste pentru Suverani!

In primavara anului 1911, familia regala a Romaniei facea o vizita in Dobrogea, consemnata pe larg in ziarul "Conservatorul Constantei", II, nr. 8, 10 mai 1911.Regele Carol I intuise inca de la inceputul domniei sale insemnatatea majora a provinciei dintre Dunare si Marea Neagra, atribuindu i vestita… [citeste mai departe]