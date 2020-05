Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica din Minnesota, a declarat ca Derek Chauvin a fost ridicat de autoritatile statului, potrivit media locale. "Politistul implicat in moartea dl Floyd, care a fost identificat in persoana lui Derek Chauvin, a fost plasat in detentie"…

- Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minneapolis care statea cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, in ciuda faptului ca acesta se plangea ca nu mai poate respira, a fost arestat, a anunțat comisarul pentru siguranța publica, John Harrington. Aceasta evoluție a evenimentelor vine in contextul…

- Aproximativ 500 de membri ai Garzii Nationale au fost desfasurati vineri la Minneapolis, in Minnesota, pentru a restabili calmul in acest oras cuprins de violente dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari in forta, relateaza AFP.

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…

- FBI va cerceta moartea unui barbat de culoare, in varsta de 40 de ani, din statul american Minnesota, dupa ce in mediul virtual a aparut un videoclip in care un politist il imobilizeaza punandu-si piciorul peste gatul acestuia, relateaza BBC. In filmare, victima il implora pe politist pentru ca nu mai…

