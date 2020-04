Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.200 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit in ultimele 24 de ore in Statele Unite, potrivit bilanțului publicat duminica noaptea de catre Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP și Reuters. SUA a inregistrat 337.072 de cazuri de infecție și are confirmate 9.633 de decese. Președintele…

- Bilanțul mortilor in SUA este unul subru. Potrivit bilanațului oferit de catre Universitatea Johns Hopkins, Coronavirusul a ucis un numar de 865 de persoane in doar 24 de ore. Aceasta crestere spectaculoasa a ridicat la 3.873 de decese bilantul total de la debutul pandemiei, potrivit agerpres.ro .…

- Un numar de 865 de persoane au murit intr-o singura zi, in Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport intocmit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Numarul total de decese din SUA a crescut,...

- Ziarul Unirea OFICIAL: 192 de noi infecții cu COVID-19 in țara, 180 de pacienți vindecați. 44 de persoane infectate au murit Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 30 martie, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.