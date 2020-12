Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a Congresului SUA a aprobat vineri un proiect de lege pentru eliminarea cannabisului de pe lista federala a drogurilor periculoase, un pas istoric catre dezincriminarea marijuanei în Statele Unite, relateaza AFP. Textul a fost aprobat (228 pentru, 164 împotriva) de…

- Legea MORE va crea cai pentru oportunitati de participatie in industria emergenta, va permite veteranilor sa obtina recomandari medicale pentru canabis si instituie surse de finantare pentru reinvestitii in comunitati afectate disproportionat de razboiul impotriva drogurilor. Votul de vineri reprezinta…

- Romania acestor zile trece pintr-o criza fara precedent. Numarul cazurilor de noi infectari crește, la fel și rata mortalitații. Mulți angajați au fost nevoiți sa ramana acasa, sau sa-și imparta atribuțiile casnice, cand celalalt este la munca. Recent atat in Camera Deputaților, cat și in Senat, s-a…

- Trey Trainor, presedintele Comisiei Electorale Federale din SUA, afirma ca frauda electorala este in plina desfasurare la alegerile prezidentiale, pentru ca observatorilor nu li s-a permis sa asiste la procesul electoral in unele state. "Cred ca frauda electorala este in desfasurare in aceste locuri…

- Peste doua saptamani, pe 3 noiembrie, sunt programate in Statele Unite alegeri prezidentiale. In fapt sunt alegeri mai complexe pentru ca in paralel au loc si unele pentru o parte din Senat, Camera Reprezentantilor si pozitii de guvernatori, toate foarte importante, la randul lor. Multi considera ca…

- Cea mai mare economie a lumii evita la limita sa intre in "shutdown". Cum a ajuns SUA aproape de incapacitate de plata Congresul SUA a adoptat miercuri o lege bugetara pentru a exclude temporar amenintarea unui "shutdown", adica oprirea guvernului federal din lipsa finantarii de…

- Camera Reprezentantilor a aprobat marti un acord bugetar cu Casa Alba si tabara republicana prin care se evita epuizarea brusca a finantarilor guvernamentale pe 30 septembrie, situatie cunoscuta sub denumirea de "shutdown", informeaza AFP. Textul, care prelungeste bugetul pina la 11 decembrie, urmeaza…

