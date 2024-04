Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Apple a eliminat WhatsApp și Threads din magazinul sau de aplicații din China, in urma unui ordin din partea organului de supraveghere a internetului din țara, care a invocat motive de securitate naționala, relateaza CNN.„Suntem obligați sa respectam legile din țarile in care operam,…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a adoptat sambata, 20 aprilie, un proiect de lege care lanseaza un ultimatum catre TikTok, ce prevede interzicerea aplicatiei in Statele Unite, cu exceptia cazului in care reteaua de socializare intrerupe legaturile cu compania-mama, ByteDance si, in sens mai…

- Populara aplicație TikTok a ajuns in centrul atenției in ceea ce privește modul in care algoritmul sau selecteaza conținutul pentru utilizatori, atat pe subiecte sensibile, cum ar fi depresia adolescenților, cat și pe dezbateri globale controversate, cum ar fi razboiul Israel-Hamas. Oficialii americani…

- Congresmenii susțin ca structura actuala de proprietate a TikTok este o amenințare la adresa securitații naționale. In replica, TikTok i-a acuzat pe parlamentari ca „s-au grabit” sa aprobe proiectul.Legea, adoptata 352 de voturi pentru și 65 impotriva, va merge la Senat, unde este neclar care va fi…