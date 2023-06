SUA nu susține o potenţială apropiere între Africa de Sud şi Rusia SUA, prin Casa Alba, si-a exprimat marti ingrijorarea in legatura cu o potentiala apropiere intre Africa de Sud si Rusia, ca raspuns la un apel al unor alesi americani vizand sanctionarea Pretoriei, noteaza AFP. „ Impartasim preocuparile Congresului cu privire la un potential parteneriat de securitate intre Africa de Sud si Rusia”, a declarat jurnalistilor Judd Devermont, care este responsabil pentru Africa subsahariana la Casa Alba. Ambasadorul american la Pretoria, Reuben Brigety, a acuzat recent guvernul sud-african ca a furnizat arme Rusiei, tara care de mai bine de un an duce o ofensiva militara… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski s-a intalnit duminica (14 mai) cu cancelarul german Olaf Scholz și a mulțumit guvernului sau pentru „solidaritatea fantastica”, in timp ce a obținut o creștere importanta a ajutorului militar in prima sa vizita in țara de la invazia Rusiei. Zelenski a sosit…

- Procurorul general al SUA a anuntat ca a finalizat primul transfer al unor fonduri rusesti confiscate, pentru a ajuta la reconstruirea Ucrainei.„Am autorizat transferul acestor fonduri (…) pentru a remedia raul razboiului nedrept” initiat de Moscova in Ucraina, conform unui comunicat de presa. Suma…

- Președintele Klaus Iohannis subliniaza, in mesajul transmis in cinstea Zilei Europei, ca „Retrasarea cu forța a frontierelor dintre state suverane nu poate fi acceptata”. Mesajul șefului statului a fost transmis de Președinția Romaniei la data de 9 mai 2023. „Securitatea Uniunii Europene inseamna și…

- Cereale din Ucraina ar putea fi trimise in Republica Moldova și apoi exportate ca fiind produse in Republica Moldova, avertizeaza Alexandr Slusari, fost vicepreședinte din Parlamentul de la Chișinau. In prezent, Slusari deține funcția de director executiv al Asociației Forța Fermierilor din Republica…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa la Brasilia cu omologul sau brazilian, Mauro Vieira, Lavrov a multumit Braziliei…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat ca „siguranta” centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este „pe muchie de cutit”, dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine.„Daca nu actionam acum pentru a proteja centrala, norocul nostru…

- Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa fie situat intr-o tara terta, transmite EFE, citata de Agerpres . Un purtator…

- Sute de mii de pești morți au fost vazuți plutind in raul Darling, in apropiere de orașul Menindee, la aproximativ 997 km vest de Sydney, capitala statului. Aceasta situație survine dupa moartea peștilor in aceeași zona in 2018 și 2019, cand, pana la un milion de pești au murit din cauza debitului slab…