- Monsanto, parte a grupului Bayer, e obligat sa plateasca 857 de milioane de dolari catre sapte fosti elevi si parinti voluntari ai unei scoli din Seattle, care au sustinut ca substantele chimice cunoscute sub numele de PCB produse de companie s-au scurs din corpuri de iluminat si le-au imbolnavit, potrivit…

- Lloyd Austin a subliniat angajamentul Statelor Unite fața de Ucraina in timpul intalnirii cu președintele Volodimir Zelenski. El i-a transmis președintelui Zelenski ca Statele Unite vor ramane alaturi de Ucraina pe termen lung.Președintele Zelenski a apreciat vizita lui Austin și a menționat ca aceasta…

- Rompetrol Rafinare a facut publice, miercuri, rezultatele pe primele noua luni ale anului in curs, acestea indicand pierderi nete de 3,5 milioane de dolari, dar si scaderi in ceea ce priveste cifra de afaceri si profitul operational. „In primele 9 luni din 2023, compania a inregistrat rezultate financiare…

- Imprumutul oferit de Castlelake va refinanta si va inlocui un contract de credit de finantare al companiei de 7,7 miliarde de coroane (707,6 milioane de dolari) incheiat cu fonduri gestionate de Apollo Global Management, a spus compania. ”Prin incheierea acestui acord de investitii, SAS face urmatorul…

- Guvernul va investi 4 milioane de euro pentru un centru de colectare de legume și fructe care va fi realizat la Dabuleni, pe o suprafața de peste 3000 mp. Centrul din Dabuleni va fi una dintre cele 15 astfel de investiții de la nivelul intregii țari. In Dolj, un al doilea centru se va construi in comuna…

- Pana anul acesta, compania a investit un miliard de dolari in factorii de productie din Romania, cifra care plaseaza Philip Morris Romania printre cei mai mari investitori. Compania face exporturi in 52 de state de pe cinci continente. Exporturile Philip Morris au fost de 1,5 miliarde, in timp ce importurile…

- Compania a investit, de asemenea, 400 de milioane de dolari in Ampere printr-o obligatiune convertibila, in anul fiscal 2023. Ampere construieste cipuri de server personalizate, bazate pe tehnologia Arm, care concureaza cu modelele produse de Intel si Advanced Micro Devices, care utilizeaza X86. Oracle…