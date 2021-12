Canada si Regatul Unit s-au alaturat Statelor Unite pentru a impune sanctiuni legate de incalcarile drepturilor omului in Myanmar, in timp ce Washingtonul a impus si primele noi administratia presedintelui Joe Biden si a vizat, printre altele, entitatile militare din Myanmar, in actiuni de marcare a zilei drepturilor omului. ”Actiunile noastre de astazi, in special cele in parteneriat cu Regatul Unit si Canada, transmit un mesaj ca democratiile din intreaga lume vor actiona impotriva celor care abuzeaza de puterea statului pentru a provoca suferinta si represiune”, a spus secretarul adjunct al…