- Ucraina ”nu va adera la NATO” la summitul de la Vilnius, prevazut marti si miercuri, anunta vineri consilierul in probleme de securitate nationala al Casei Albe Jake Sullivan, relateaza AFP, potrivit news.ro.Casa Alba face aceste declaratii in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Noi precizari despre livrarea bombelor cu fragmentare pentru Ucraina, in razboiul contra Rusiei SUA au confirmat deja ca vor furniza munitii cu fragmentatie Ucrainei. Se depașește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apara impotriva Rusiei.„Este o decizie…

- Ucraina "nu se va alatura NATO" la finalul summitului de la Vilnius, care va avea loc saptamana viitoare, a anunțat vineri, 7 iulie, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta declaratie intervine intr-un moment in care presedintele…

- Atunci cand președintele american Joe Biden a fost intrebat daca ar ușura procedurile pentru aderarea Ucrainei la NATO, el a spus categoric „nu", potrivit CNN. Liderul de la Casa Alba a precizat ca Ucraina trebuie sa respecte aceleași standarde ca celelalte țari care au aderat in trecut.„Nu. Pentru…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat luni ca spera ca un succes al contraofensivei lansate de Ucraina impotriva fortelor ruse sa poata constrange pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin sa negocieze pacea, relateaza AFP și Agerpres . ”Un succes al acestei contraofensive ar putea sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat „asigurari categorice” omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba, informeaza AGERPRES . Liderul american,…

- Fortele Moscovei au anuntat sambata ca au cucerit, dupa aproape zece luni de lupte crancene, orasul Bahmut, fiind felicitate de Vladimir Putin, care le-a promis medalii. Joe Biden a anuntat duminica dimineata un nou ajutor militar pentru armata Kievului si i-a spus lui Volodimir Zelenski, in timpul…

- Administratia Biden lucreaza sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, preluata de Agerpres .„Nimic nu s-a schimbat”, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al…