Cel putin cinci oameni, intre care o mama si bebelusul ei, au murit in Carolina de nord din cauza furtunii Florence, au anuntat oficial citati sambata de CNN. Florence, care a atins vineri tarmurile statului Carolina de nord din sud-estul SUA, a fost retrogradata vineri dupa amiaza de la uragan de categoria 1 la furtuna tropicala si se indrepta incet catre Carolina de sud. O mama si bebelusul si-au pierdut viata vineri dupa amiaza in localitatea Wilmington dupa ce peste casa lor a cazut un copac, a indicat politia locala. Tatal a fost si el ranit, fiind transportat la spital. In orasul Hampstead,…