- Atacul a vizat o tabara de refugiați de langa o maternitate din Rafah, oraș din sudul Fașiei Gaza, aflat la granița cu Egiptul, a anunțat sambata, 2 martie, Ministerul palestian al Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, adaugand ca cel puțin 11 persoane au murit, relateaza CNN.A fost lovita o zona cu…

- Un palestinian, un membru de rang inalt al Jihadului Islamic, acuzat de implicare in mai multe atacuri antiisraeliene, a fost ”eliminat” intr-un atac cu drona, joi seara, in tabara de refugiati din Jenin, in Cisordania ocupata, anunta vineri armata israeliana, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acest…

- Fortele israeliene au anuntat ca au ucis noua palestinieni in Cisiordania, informeaza Rador Radio Romania.Semiluna Rosie Palestiniana a precizat ca patru dintre palestinieni au murit intr-o explozie produsa cu putin inainte de zorii zilei, dupa ce tancurile israeliene au inconjurat tabara de refugiati…

- Armata israeliana a afirmat, miercuri, ca doi jurnalisti de la Al Jazeera ucisi duminica intr-unul dintre atacurile sale in Fasia Gaza erau "agenti teroristi" afiliati la miscarea islamista palestiniana Hamas si la aliatul acesteia, Jihadul Islamic, informeaza News.ro.Hamza Dahdouh si Moustafa Thuraya,…

- Un atac aerian israelian a ucis sase palestinieni la Jenin, in Cisiordania, a anuntat duminica dimineata ministerul sanatatii din cadrul Autoritatii Palestiniene, citat de agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres. Televiziunea oficiala palestiniana, preluata de Reuters, precizeaza ca patru…

- Șase palestinieni au fost uciși de o lovitura cu drona in timpul unui raid israelian in orașul Tulkarm din Cisiordania, a declarat miercuri Ministerul palestinian al Sanatații, informeaza Rador Radio Romania.Aceasta este una dintre cele mai recente dovezi de creștere a violenței de la inceputul razboiului…

