SUA au aprobat utilizarea în regim de urgență a vaccinului Pfizer. Primele vaccinări vor avea loc în 24 de pre Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a autorizat utilizarea in regim de urgența a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech, FDA a transmis ca autorizația este o „etapa semnificativa” lupta cu noul coronavirus care a dus la pierderea a peste 295.000 de vieți in SUA. Vaccinul, care ofera o protecție de pana la 95% impotriva Covid-19, a fost considerat sigur și eficient de FDA, scrie BBC News . Președintele Donald Trump a declarat ca primele vaccinari vor avea loc „in mai puțin de 24 de ore”. “Astazi națiunea noastra a realizat un miracol medical”, a spus Trump. „Am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

