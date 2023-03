Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan.

- In perioada 12-15 martie, fostul ambasador al SUA in Republica Moldova, Dereck Hogan, efectueaza o vizita oficiala in Romania și in Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe pagina de Twitter al Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA. PDAS Ambassador Dereck…

- A inceput noua sesiune parlamentara din acest an și au inceput și primele atacuri la nivel inalt in cadrul Coaliției. Deși PSD susține ca trebuie sa fie refacut programul de guvernare și ca de anul viitor sa fie impusa taxa de solidaritate de 1%, PNL nu este de acord ca regulile sa fie schimbate in…

- Guvernul a aprobat, miercuri, Programul de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026. Potrivit unui comunicat al Executivului, actul normativ are in vedere indeplinirea obiectivelor stabilite in Strategia nationala…

- Doua lucruri aflate pe lista de dorințe a locuitorilor din California – mai multa apa și mai multa energie fara emisii de carbon – ar putea deveni realitate in curand, datorita unui proiect care prevede acoperirea canalelor de irigații cu panouri solare, scrie San Francisco Chronicle . Proiectul Nexus,…

- Liderii europeni care susțin cu tarie admiterea Romaniei in Schengen vin in Romania. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, se afla luni la București, la doua zile dupa ce Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, s-a aflat in țara noastra și a declarat, din nou, ca susține…