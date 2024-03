Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a lansat astazi, in județul Bacau, in comuna Magirești, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitați de cult, instituții și autoritați publice din sistemul național de asistența sociala. Programul are un buget de 250 milioane lei, iar cuantumul finanțarii este de maximum 1 milion de lei și se acorda in procent de 100% din contravaloarea cheltuielilor eligibile. Mircea Fechet: Am lansat astazi, am trimis la Monitorul Oficial, mai bine spus, un ghid de finanțare prin care ne propunem sa sprijinim autoritațile…