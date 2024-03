Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a lansat astazi, in județul Bacau, in comuna Magirești, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitați de cult, instituții și autoritați publice din sistemul național de asistența sociala. Programul are un buget…

- Programul „Rabla pentru sobe” este in linie dreapta si speram sa-l deschidem in aceasta primavara, a declarat joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Am avut ieri (marti, 27 februarie 2024, n.r.) o intalnire cu colegii de la Administratia Fondului…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ce bugete au fost alocate in acest an pentru programele Rabla si Casa Verde Fotovoltaice. Potrivit ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, programul Rabla va fi demarat oficial in primavara acestui an cu un buget record de 1 miliard de lei.…

- Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum am…

