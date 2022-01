SUA: Actorul Bob Saget găsit mort într-o cameră de hotel (poliţia) Actorul american Bob Saget, cunoscut mai ales pentru rolul sau din sitcomul din anii 1980-1990 Full House (Casa plina), a fost gasit mort într-o camera de hotel din Florida, a anuntat duminica politia locala, noteaza AFP, citata de Agerpres.



Politia a fost chemata la Ritz-Carlton Orlando "în legatura cu un barbat inconstient într-o camera de hotel" si "barbatul a fost identificat drept Robert Saget si declarat decedat la fata locului", a scris pe Twitter biroul serifului comitatului Orange. "Nu au fost gasite semne ale unui act criminal sau de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui apel, duminica dupa-amiaza, politia l-a gasit pe Saget inconstient in camera sa de hotel.Foto: Profi MediaDecesul a fost pronuntat la fata locului. Nu au fost oferite, momentan, detalii despre cauza mortii.Saget incepuse in septembrie un turneu american care urma sa se incheie in iunie…

- Actorul de televiziune si stand up comedy Bob Saget, 65 de ani, cunoscut pentru rolul din serialul „Casa plina/ Full House”, a murit duminica, 9 ianuarie, la hotelul Ritz-Carlton din Florida, relateaza news.ro. El a fost gasit de poliție inconstient in camera sa de hotel.Decesul lui Bob Saget a fost…

- Actorul american Bob Saget, cunoscut mai ales pentru rolul sau din sitcomul din anii 1980-1990 Full House (Casa plina), a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Florida, a anuntat duminica politia locala, noteaza AFP, citata de Agerpres. Politia a fost chemata la Ritz-Carlton Orlando "in legatura…

- Fostul prefect al județului Iași a transmis un mesaj odata cu incheierea celui de-al doilea mandat. „Am avut onoarea de a fi prefect al județului Iași pentru a doua oara, iar astazi inchei acest mandat, care a inceput in decembrie 2019. In toata aceasta perioada am gestionat unul dintre cele mai neașteptate…

- Opt camile si o lama au fost interceptate vineri de politia spaniola, in timp ce rataceau pe strazile Madridului, dupa ce au evadat de la un circ, care a denuntat un act de sabotaj si a acuzat grupurile pentru protectia animalelor, relateaza AFP. Politia spaniola, care a postat fotografii…

- Gradinița din Unirea cu predare exclusiv in limba maghiara a fost vandalizata, fiindu-i rupta placuța bilingva cu numele instituției afișata la intrare. Acesta este al doilea astfel de incident, se pare. Placuța bilingva cu numele instituției de la gradinița cu program exclusiv in limba maghiara din…

- Un roman a fost reținut de forțele de ordine de la Roma, iar alți doi sunt cautați, dupa ce au incercat sa loveasca un polițist cu mașina. Aceștia ar fi refuzat sa opreasca la un control al Poliției și au incercat sa-l loveasca pe agent cu mașina. Romanul reținut de Poliția de la Roma are […] The post…

- Platforma de streaming Paramount Plus a ViacomCBS urmeaza sa fie lansata in Europa in 2022. Care va fi strategia serviciului? Potrivit Variety, Douglas Craig, SVP programe si achizitii, a spus ca „Europa este urmatorul pas logic pentru platforma deja lansata in 25 de teritorii anul acesta, inclusiv…