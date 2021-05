Stupoare în Franța. Parlamentul a respins certificatul de vaccinare la diferență de doar 5 voturi Cu puțin timp inainte ca UE sa inceapa testele asupra certificatelor verzi ale statelor membre, Franța anunța ca respinge certificatului de vaccinare Covid-19. Decizia a fost luata de Adunarea Naționala din Franța in urma unor dezbateri despre care presa franceza scrie ca au avut loc “in atmosfera tensionata și au fost extrem de aprinse”. Rezultatul […] The post Stupoare in Franța. Parlamentul a respins certificatul de vaccinare la diferența de doar 5 voturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

