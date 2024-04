Un sondaj prezentat de un post de televiziune dezvaluie primele cifre dupa ce medicul Catalin Cirstoiu a fost retras din postura de candidat comun al coaliției, iar PSD și PNL au candidați proprii in cursa pentru Primaria Capitalei. E vorba de primul sondaj dupa ce Gabriela Firea a intrat in cursa pentru Primaria Capitalei, din […] The post Primul sondaj dupa ce Gabriela Firea a intrat in cursa pentru Capitala. Cum arata cifrele – FOTO first appeared on Ziarul National .