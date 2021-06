Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a alimentat sentimentul de coruptie al cetatenilor din Uniunea Europeana, mai putin de jumatate dintre ei estimand ca aceasta criza a fost gestionata in mod “transparent” de autoritati, potrivit unei anchete a Transparency International dezvaluita marti, scrie AFP. “In UE, doar…

- Nicoleta Dumitrescu Prin licee, in mod special in localitațile in care cursurile se fac cu prezența elevilor la clasa, a inceput sa se simta și o altfel de atmosfera. Cea de final de an de clasa a XII-a, unde emoțiile se combina cu bucuria și tristețea desparțirii de cei mai frumoși ani din viața. Ca…

- Un numar de 28 de cetațeni romani au fost reținuți la granița Regatului Unit, in primele trei luni ale anului de cand libertatea de circulație a fost restricționata dupa finalizarea procesului de tranziție de dupa Brexit, arata datele Ministerului de Interne britanic, citate de publicația Politico .…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…

- Pandemia a scurtat speranța de viața in Romania. Conform datelor publicate de Eurostat, in ultimul an speranța de viața a scazut cu un an și patru luni in țara noastra, mult peste majoritatea statelor din Uniunea Europeana. Speranta de viata in Uniunea Europeana a scazut anul trecut pe fondul pandemiei…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…