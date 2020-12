STUDIU: Rata de infectare în rândul studenților și profesorilor care merg la școală reflectă îndeaproape ceea ce se întâmplă dincolo de porțile școlii Ratele de infectare cu noul coronavirus, in randul elevilor și profesorilor, inregistrate in școlile din Anglia sunt similare și le reflecta pe cele inregistrate in comunitatea extinsa, arata unul dintre cele mai extinse studii de profil realizate pana acum in școli, cercetare publicata zilele trecute. Rezultatele sunt cu atat mai semnificative cu cat studiul a fost realizat la apogeul celui de-al doilea val pandemic, intr-o țara cu un numar foarte mare de cazuri, dar care a decis sa nu inchida sistematic școlile, ci doar pe acelea cu un numar mare de cazuri de infectare, relateaza pe larg… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

