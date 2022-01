”Piata hoteliera din Bucuresti a inregistrat anul trecut cel mai mare progres dintre capitalele din Europa Centrala si de Est din punct de vedere al venitului pe camera disponibila (RevPAR), in principal ca urmare a cresterii ratei de ocupare a hotelurilor. Evolutia a avut loc pe fondul relaxarii conditiilor de calatorie si a reprogramarilor mai multor evenimente din 2020 in 2021, respectiv Campionatul European de Fotbal, concerte si alte evenimente sportive. Dinamica pietei continua sa atraga atentia operatorilor de hoteluri pentru extinderea propriilor branduri in Bucuresti”, arata compania…