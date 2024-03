Studiu: Înjurăturile și gesturile obscene cu efect „răcoritor” scad durerea. Află în ce condiții! Cercetari recente desfașurate la Colegiul Kalamazoo din Michigan, SUA, au dezvaluit un lucru surprinzator: injuraturile și gesturile obscene pot avea un efect benefic in ceea ce privește reducerea durerii. Studiul a implicat un grup de 111 studenți, dintre care 61% fete. Varsta medie a grupului a fost de 19 ani. Studenții au fost testați printr-o metoda recunoscuta de inducere a durerii, imersia mainii in apa inghețata. Experimentul Participanților li s-a cerut sa foloseasca un limbaj și gesturi de doua tipuri: neutru și tabu. In timp ce țineau mana in apa rece, studenții din prima subgrupa repetau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

