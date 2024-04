Suspendarea Ancuței Popoviciu rămâne în pronunțare In cadrul unor secvențe demne de un film de comedie neagra, judecatoarea Ioana Ancuta Popoviciu a reușit sa atraga atenția intregii țari cu prestații care au starnit valuri de intrebari și ironii. Momentul bizar de azi, la ieșirea din CSM, a fost doar varful aisbergului in povestea sa deja controversata. Dincolo de ceremonia comica a […] The post Suspendarea Ancuței Popoviciu ramane in pronunțare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru Judecatori in Materie Disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat miercuri, 24 aprilie 2024, cererea Inspectiei Judiciare privind propunerea de suspendare din functie a judecatoarei Popoviciu Ioana Ancuta, din cadrul Judecatoriei Mangalia Sectia pentru Judecatori…

- Gina Pistol a povestit ce minune a avut loc in viața ei, dupa ce medicii i-au spus ca șansele sale de a ramane insarcinata sunt aproape zero. Smiley a fost pe Muntele Athos și i-a adus braul Maicii Domnului.La vremea respectiva, Gina Pistol, in varsta de 40 de ani, a fost rascolita de emoții și nesiguranța…

- O scena inedita a fost surprinsa recent in Curtea de Argeș, cand un elicopter a decis sa faca o oprire neașteptata la o benzinarie Rompetrol pentru a-și alimenta rezervorul. Trecatorii au fost uimiți sa vada aeronava aterizand și parcand langa pompa, intr-un gest ce a devenit rapid viral pe rețelele…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen, a primit o lovitura in barba, in timp ce dadea declarații la summitul de doua zile de la Bruxelles. Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a avut parte de un incident neplacut, chiar in timp ce dadea declarații…

- IKEA nu mai este de mult doar un magazin de mobila, selecția sa de produse smart home și accesorii utile prin casa fiind deja una vasta. Nu doar ca IKEA vinde unele dintre cele mai practice și mai calitative boxe de camera, realizate in parteneriat cu Sonos, in gama Symfonisk, dar acum are probabil…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit public cu o declarație menita sa starneasca compasiune printre bucureșteni. Edilul spune ca municipalitatea are visteria goala, iar angajații abia și-au primit salariile. Problemele ar fi din cauza blocajului privind adoptarea bugetului pe anul acesta,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca, in momentul de fața, „fermierii nu trebuie sa lase parloaga 4% din teren”. De nici un fel, declara ministrul. Florin Barbu afirma ca aceasta este o victorie a Romaniei și a fermierilor romani la Bruxelles, iar faptul ca agricultorii au ieșit in strada…

- Foarte mulți romani se intreaba cand este momentul oportun pentru a cere o marire de salariu. Un specialist in HR a oferit raspunsul dar și cateva ponturi. Iata ce trebuie sa știi despre marirea de salariu! Specialiștii in HR atrag atenția și susțin ca maririle ar trebui sa fie acordate in urma evaluarii…