- Consiliul Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, decizia in cazul judecatoarei din dosarul accidentului de la 2 Mai. Inspectia Judiciara solicitase suspendarea acesteia din functie, iar cererea va fi judecata pe 24 aprilie. Inspectia Judiciara a trimis Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a amanat pentru saptamana viitoare soluționarea propunerii formulate de Inspecția Judiciara de suspendare din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu, originara din Bihor, care judeca dosarul uciderii a doi studenți intr-un accident provocat de Vlad Pascu…

- Inspecția Judiciara anunța ca in cursul zilei de marți, 16 aprilie, a fost transmisa Secției pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu, din cadrul Judecatoriei Mangalia, pana la finalizarea…

- Intr-un caz care a șocat opinia publica, Vlad Pascu, acuzat de un accident rutier in urma caruia doi tineri și-au pierdut viața, va primi o reducere substanțiala a pedepsei dupa ce și-a recunoscut faptele in fața instanței. Procesul controversat a avut loc la Judecatoria Mangalia, iar ultimele informații…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-ar putea pronunta, luni, in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu scandalul din trafic cu polițiștii in care a fost implicat Horodniceanu, in primavara…

- La noul termen pe fond, parinții celor doi studenți uciși in accidentul tragic provocat de Vlad Pascu vor da din nou ochii cu magistratul care i-a sfidat pe toata perioada procesului.Valentin Olariu, tatal lui Sebastian: „Mi-a spus daca baiatul meu este in sala... n-am vazut in viața mea un asemenea…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat ca judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu, care a starnit controverse dupa ce a intrebat in sala de judecata daca adolescentul mort in accidentul de la 2 Mai este prezent, va fi verificata de Inspecția Judiciara ”cu privire la existenta indiciilor savarsirii…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari, potrivit competentelor legale, cu privire la existenta indiciilor savarsirii unor eventuale abateri disciplinare de catre un judecator din cadrul Judecatoriei Mangalia. Sesizarea…