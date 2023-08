Studiu de caz. La Galați, rata șomajului este de 6% în statistici și de 50% în realitate Pe hartie, la Galați exista 10.000 de șomeri, asta insemnand o rata a șomajului de 6%, dar, in realitate, din cei peste 300.000 de galațeni apți de munca sunt nu au un loc de munca 150.000, iar in aceste condiții rata șomajului este de 50%. Munca la negru, lipsa de eficiența a agențiilor de ocupare a forței de munca, obstacolele care bareaza mobilitatea forței de munca, salariile mici dar și decalajul salarizarii intre sectorul de stat și mediul economic privat, au dus la existența formala, in statistici, a unei rate mici a șomajului, dar in realitate rata șomajului este in foarte multe zone ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

