Stiri pe aceeasi tema

- Banii schimba societațile, iar societațile schimba banii. Așa a fost intotdeauna și așa va continua sa fie. Cand au aparut banii, populația planetei era de aproximativ 2 milioane de locuitori. Astazi, suntem peste șapte miliarde. Sistemul se afla sub presiune din cauza unei cereri crescute de bani.…

- Oamenii imbatranesc in mod constant, insa fiecare organ are propriul ritm, conform unui studiu publicat miercuri in jurnalul Cell Reports, care a constatat ca in corpul uman exista mai multe "ceasuri", relateaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bugetul pentru anul 2022 cuprinde investiții pentru modernizarea sistemului de sanatate. Viceprimarul Lazar Faur a anunțat intr-o conferința de presa desfașurata la sediul PNL principalele...

- Industria globala a ambalajelor va creste cu circa 30%, pana in anul 2025, pana la valoarea de 1 trilion de dolari, dupa ce s-a extins cu o medie anuala de 5,6% in ultimii cinci ani, releva un studiu publicat recent de o companie de consultanta internationala. Conform cercetarii realizata…

- Nu este deloc ușor sa devii conducator auto, mai ales daca traiești intr-o țara unde șoselele sunt aglomerate și infrastructura rutiera este una precara. Pentru a afla care țari sunt mai stresante pentru cei care invața sa conduca și mai ales pentru șoferii care tocmai și-au luat permisul de conducere,…

- Datele unui studiu realizat in SUA, in spitale de pediatrie din 20 de state americane, indica o eficiența de de 91% a vaccinului Pfizer/BioNTech impotriva sindromului inflamator multisistemic la copiii din categoria de varsta 12-18 ani.

- Aproape fiecare tara din lume ar putea avea parte de unul din doi ani deosebit de caldurosi incepand din 2030, potrivit unui studiu publicat joi. Cercetarea scoate in evidenta responsabilitatea majora pe care o au emisiile de gaze cu efect de sera de la principalii poluatori ai lumii.

- Caprioarele cu coada alba sunt "foarte predispuse" sa contracteze noul coronavirus care provoaca COVID-19, ceea ce ar putea cauza probleme prelungite pe fondul pandemiei, se arata intr-un nou studiu, relateaza luni dpa.