Studiu: Companiile accelerează investițiile în Cloud și Inteligență Artificială Pe masura ce impactul COVID-19 se face tot mai resimțit, companiile se concentreaza pe redresare, insa doar cele care accelereaza transformarea digitala prin adoptarea unor tehnologii precum Cloud, Inteligența Artificiala, infrastructuri IT flexibile și operațiuni inteligente se vor afla in avangarda, arata cel mai recent studiu Accenture, „Is it Time for a Course Correction?” Transformarea digitala este procesul de integrare a tehnologiilor digitale in toate ariile de business ceea ce duce la o schimbare fundamentala a modului de operare și livrare a produselor și serviciilor. Transformarea digitala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

