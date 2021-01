Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîțu spune ca Guvernul nu a luat o decizie în privința majorarii alocațiilor cu doar 20 de procente, în loc de 40 cum prevede ordonanța adoptata în acest an de Guvernul Orban. În schimb, el a spus ca a votat la Senat pentru majorarea cu 20%, iar „pe…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, alaturi de cei din PSD, promoveaza și susțin petiția prin care se solicita Guvernului creșterea salariilor profesorilor. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este in pericol ”Europarlamentarul…

- Asociatia Magistratilor din Romania si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului atrag atentia, joi, ca prin adoptarea, in data de 30 decembrie, a ordonantei de urgenta de modificare a unei dispozitii din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Guvernul a incalcat vointa suverana…

- Institutul Francez din Romania a anuntat, marti, lansarea programului de burse pentru master si doctorat al Guvernului de la Paris, editia 2021 - 2022, cererile putand fi trimise pana pe 1 martie anul viitor. "Intr-un context global marcat de criza sanitara si de incetinirea mobilitatii studentilor,…

- Ce înseamna depolitizare pentru Alianța USR PLUS și cum ar trebui sa arate România dupa urmatorul mandat al Parlamentului și al Guvernului? Au raspuns la aceste întrebari Vlad Voiculescu, președinte PLUS București, și Ștefan Palarie, candidat pentru Senat din partea USR PLUS la alegerile…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins miercuri contestația PNL impotriva legii care duce la creșterea ajutoarelor sociale. Forul a mai decis amanarea dezbaterilor privind majorarea cu 40% a pensiilor și a gasit neconstituționala acordarea de sporuri pentru o serie de funcționari din administrația…

- „Contul sigur este, bani nu sunt. Aici mi se pare ca avem un precendent periculos ceea ce se intampla in Romania acum. Prin decizia Curtii s-a diluat la maxim principiul responsabilitatii fiscale. Rolul acelui articol din Constitutie este exact acesta, responsabilizarea fiscala. Eu nu pot sa cred ca…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) constata cu stupoare votul acordat de Senatul Romaniei in favoarea numarului nelimitat de mandate ale rectorilor, fapt ce dovedeste inca o data ca prioritatea parlamentarilor este permanentizarea unor persoane la conducerea universitatilor,…