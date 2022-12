Stiri pe aceeasi tema

- Trei transporturi cu deseuri au fost intoarse la frontiera, la intrarea in județele Arad și Bihor. Peste 25 de tone de deseuri constand in anvelope, mobilier, panouri solare, electrocasnice, imbracaminte si incaltaminte, toate uzate, veneau din tari precum Germania, Italia sau Austria. Gunoaiele mergeau…

- Un fermier din Arad a hotarat sa iși inchida toate conturile la BCR. Barbatul a luat aceasta decizie dupa ce Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen. Șeful bancii austriece care deține BCR in Romania a venit și cu un mesaj pentru politicieni dupa cele petrecute „Nu exista state membre de mana…

- Croatia will join the EU’s passport-free Schengen area in January after EU home affairs ministers approved their application on Thursday but again blocked applications by Bulgaria and Romania, according to Euractiv. Austria blocked both Bulgaria and Romania’s applications while the Netherlands opposed…

- "Lipsa consensului de astazi in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Schengen, pe fondul opozitiei Austriei, este profund nedreapta pentru tara noastra si cetatenii romani. Romania merita sa primeasca un vot favorabil. O confirma datele solide, rezultatele misiunilor recente de evaluare ale statelor…

- Romania si Bulgaria nu intra in Schengen: Olanda și Austria au votat impotriva aderarii celor doua țari. Bucureștiul avea sprijinul Olandei, care insa nu a acceptat intrarea Bulgariei. Pe de alta parte, Croația primeste unda verde pentru a adera la spatiul de libera trecere.

- Romania nu intra in Schengen. Austria și Olanda au blocat aderarea. Vot favorabil pentru Croația. Romania, care așteapta intrarea in Schengen de 11 ani, nu intra in spațiul european de libera circulație nici de aceasta data, deși a avut sprijinul a 26 de state membre ale UE.

- Romania, care așteapta intrarea in Schengen de 11 ani, nu intra in spațiul european de libera circulație nici de aceasta data. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de…

- Bulgaria is threatening countermeasures if the Netherlands and Austria veto its Schengen accession, Acting Prime Minister Galab Donev said on Monday, adding that “common sense may prevail” in the remaining days until the crucial vote is taken, according to Euractiv. Bulgaria, Romania, and Croatia are…