Stiri pe aceeasi tema

- Grecia vrea sa ii atraga pe strainii bogati prin introducerea unui impozit unic de 100.000 de euro pentru persoanele dispuse sa isi mute rezidenta in Grecia, transmite Bloomberg. Guvernul de la Atena, care de la instalare, in luna iulie, cauta modalitati pentru a stimula cresterea economica,…

- Viata politica de la noi seamana din ce in ce mai mult cu o telenovela. Si, ca orice telenovela buna, politica interna romaneasca capteaza toata atentia publicului. Insa, ar fi periculos sa ignoram ca exista evenimente internationale care ne-ar putea afecta puternic, daca nu le luam in calcul si nu…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, despre investițiile straine in Romania, despre faptul ca Volkswagen ar putea deschide la Arad noua fabrica Skoda și despre interesul național. „Cu Volkswagen negociaza acum un ministru care faceparte dintr-un guvern picat la moțiune, care trebuie sa plece.…

- BNR, in colaborare cu Institutul National de Statistica (INS), a realizat cercetarea statistica pentru determinarea investitiilor straine directe (ISD). In 2017, fluxul net de investitii straine directe a inregistrat valoarea de 4,8 miliarde euro. Fluxul net de investitii straine directe in anul 2018…

- "Am convocat astazi a doua sedinta de guvern din aceasta saptamana pentru a adopta proiectele pregatite deja de ministere, avand in vedere ca saptamana viitoare, voi conduce delegatia guvernamentala intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vrem sa ne asiguram ca lucrurile se deruleaza…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Romania este o destinatie de afaceri "atractiva", aratand ca, in primele sapte luni ale anului, investitiile straine directe au inregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. "Vestile din economie sunt foarte bune. In primele sapte luni…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, in ședința de Guvern, ca economia Romaniei se afla pe un trend ascendent, precizand ca investițiile straine au inregistrat, in primele șapte luni ale anului, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.„In primele șapte luni ale anului, investițiile straine…

- ”Am convocat astazi a doua ședința de Guvern din aceasta saptamana pentru a adopta proiectele pregatite deja de ministere avand in vedere ca saptamana viitoare voi conduce delegația guvernamentala intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vrem sa ne asiguram ca lucrurile se deruleaza…