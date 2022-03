Stoltenberg avertizează: Vin zile și mai grele pentru UCRAINA! Rusia aduce armament greu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a facut vineri, dupa reuniunea extraordinara a miniștrilor de Externe din statele membre la Bruxelles, mai multe anunțuri cruciale: NATO nu va impune no-fly zone deasupra Ucrainei, așa cum a cerut președintele Zelensky, pentru ca ”ar insemna trimiterea de avioane NATO și doborarea avioanelor ruse deasupra Ucrainei, ceea ce ar duce la un razboi generalizat in Europa” Posibila creștere a numarului de trupe NATO in statele din estul Europei: ”Am inceput discuțiile despre schimbarile pe termen lung in ce privește postura NATO in estul alianței. Luam serios… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, anunța ca zilele urmatoare ale invaziei ruse în Ucraina vor fi și mai grave, deoarece Rusia va ataca și mai agresiv teritoriile ucrainene. Declarațiile au fost facute de Stoltenberg la o conferința…

- sursa foto: NATO.int Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a facut declarații dupa reuniunea extraordinara a miniștrilor de Externe din statele membre la Bruxelles: Zilele viitoare va fi și mai rau in Ucraina, cu mai multe atacuriRusia aduce armament greu in UcrainaAcesta e razboiul lui Putin,…

- Alianta Nord-Atlantica(NATO) intentioneaza sa consolideze poziția militara in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, acuzand Rusia de contestarea principiilor fundamentale ale securitatii Europei. In cursul…

- Grup de Lupta Permanent al NATO, inființat in Romania! Miniștrii apararii din țarile NATO și-au dat acordul pentru inființarea unui Grup de Lupta Permanent care sa fie amplasat in Romania, in contextul crizei din Ucraina și a unei iminente invazii rusești. Subiectul a fost dezbatut in cadrul reuniunii…

- NATO si-a insarcinat comandantii militari sa stabileasca detaliile pentru desfasurarea de grupuri de lupta in flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice drept raspuns la acumularea de trupe ruse la frontierele Ucrainei, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, DPA si AFP. „Ministrii…

- Rusia isi va retrage trupele din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP. „Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus vreodata ca trupele ruse vor ramane…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Tensiunile dintre Rusia și Occident vor face, saptamana viitoare, obiectul unor discuții intre reprezentanții Moscovei și cei ai Washingtonului, la Geneva, și apoi al unui Consiliu NATO-Rusia, organizat la Bruxelles, primul din ultimii trei ani. ”Intram in aceste discuții cu dorința de a crea un climat…