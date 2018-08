Stocul de spatii logistice si industriale depaseste pragul de trei milioane de metri patrati

Stiri pe aceeasi tema

- Piata locala a spatiilor industriale si logistice a depasit pragul de 3 milioane de metri patrati, ajungȃnd la jumatatea anului 2018 la 3,12 milioane, potrivit raportului Romania Industrial & Logistics Market S1 2018, realizat de Cushman & Wakefield Echinox. Aproape 90% din stocul actual este concentrat…

- Vila din Roma a producatorului italian Carlo Ponti, decedat in 2007 si cunoscut pentru mariajul sau cu Sophia Loren, este scoasa la vanzare pentru impresionanta suma de 19 milioane de euro, a declarat joi reteaua imobiliara Lionard, citata de AFP. Situata in parcul Appia Antica, la cateva minute de…

- In anul 2017 au fost livrati sub 25 de kilometri de autostrada, doar 10% din cei 250 de kilometri promisi de autoritati. Aceasta situatie se va mentine probabil si in 2018, daca guvernul intentioneaza sa-si continue politica de investitii scazute,...

- AFI Europe Romania a anuntat ca a finalizat achizitia unui teren cu o suprafata de aproximativ 43.000 metri patrati, in proximitatea complexului de birouri AFI Park 1-5 si a mall-ului AFI Cotroceni din Bucuresti, printr-o tranzactie in valoare de 23 de milioane de euro. „Achiziţia ne va permite…

- Stocul modern de spatii de retail se situeaza, in prezent, la circa 3,5 milioane de metri patrati, dintre care aproximativ 1,1 milioane de metri patrati se afla in Bucuresti, releva un studiu de specialitate.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Constanta, ca o suprafata totala de 2,5 milioane de metri patrati de plaja, constand in 11 loturi situate intre Periboina si 2 Mai, va fi pusa la dispozitia turistilor prin realizarea unui proiect european privind reducerea eroziunii costiere,…

- In primele trei luni ale anului au fost inchiriati 73.000 de metri patrati de spatii industriale si logistice moderne, din care doua treimi in Bucuresti (66%), iar restul de 34% in Cluj-Napoca (22%) si Timisoara (12%), potrivit datelor fuirnizate de compania de consultanta imobiliara Colliers International.…

- Dupa un proces maraton, inceput inca din 2011, justitia a reusit sa desluseasca misterul valorii terenului expropiat de la omul de afaceri Giani Canschi pentru dezvoltarea Aeroportului International Iasi. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a Romaniei a stabilit ca firma Geprocon, detinuta de…