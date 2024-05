Stiri pe aceeasi tema

- Expansiunea rapida a sectorului medical privat se reflecta și in domeniul imobiliar: marile rețele de clinici și spitale medicale private din București ocupa in prezent spații cu o suprafața totala de peste 215.000 mp, potrivit unei analize a companiei de servicii imobiliare iO Partners. Aproximativ…

- Primaria municipiului Chișinau scoate la licitație 19 spații de inchiriat. Evenimentul va avea loc pe 24 mai, ora 10:00, in Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43. La concurs sint expuse diverse tipuri de incaperi și spații de pe 19 adrese, cu suprafețe cuprinse intre 8,4 metri…

- Firma internaționala de avocatura CMS și-a prelungit pe termen lung contractul de inchiriere in cladirea One Tower din București și și-a extins spațiul de birouri cu inca 350 de metri patrați. Aceasta prelungire subliniaza parteneriatul solid dintre CMS Romania și One United Properties, principalul…

- Iași a devenit al doilea cel mai mare hub regional, dupa Cluj – Napoca, devansand Timișoara Studiu Cushman & Wakefield Echinox Dezvoltatorii au finalizat in 2023 proiecte de birouri totalizand 83.000 de metri patrați in principalele centre regionale – Cluj – Napoca, Timișoara, Iași și Brașov, iar stocul…

- Studiu Colliers Anul 2023 s-a incheiat cu un nivel de activitate consistent pentru sectorul industrial și logistic, cu contracte de inchiriere pentru aproximativ 770.000 de metri patrați, in ușoara scadere fața de nivelul record de 830.000 de metri patrați din 2022, potrivit raportului anual publicat…

- Un student roman care a inchiriat o garsoniera intr-un campus universitar din Amsterdam a dezvaluit ca nu-și mai permite sa iasa in oraș, sau daca iese nu cumpara nimic de baut, pentru ca platește o chirie exorbitanta pentru doar 27 mp, scrie cotidianul local Het Parool.O camera pentru studenții din…

- In urmatoarele doua luni, la terminalul T4 de la Aeroportul din Iași, vor putea fi inchiriate primele spații comerciale. Managerul aeroportului, Romeo Vatra a precizat ca, in urmatoarea perioada, vor fi inchiriați aproximativ 2.000 de metri patrați și, ulterior, se va lua decizia daca vor fi inchiriați…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Rata medie de ocupare a hotelurilor din capitalele din Europa Centrala și de Est (ECE – 6 – București, Bratislava, Budapesta, Praga, Sofia și Varșovia) se menține inca sub nivelurile din 2019, in timp ce tariful mediu (ADR) a crescut cu 23%, rezultand un avans al venitului…