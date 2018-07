Stiri pe aceeasi tema

- Emoții spuse in versuri impachetate intr-o frumoasa piesa, ca o declarație de dragoste: Direcția 5 revine cu versiunea de studio a piesei „Marile iubiri”. Piesa este compusa de Marian Ionescu și Dinu Olarașu, iar versurile sunt interpretate intr-o maniera originala de Cristi Enache, Toni Seicarescu…

- In caldura Saharei, senzualitatea și culoarea iși spun in noul single semnat de Alex Velea. Iubirea pentru Antonia l-a inspirat sa creeze piesa hot cu videoclip senzual inspirat din “1001 de nopți”. Farmecul deșertului i-a atras pentru colaborare și pe Lino Golden. “„Sahara. E clar ca doar pronunți…

- Caștigatoarea premiului Grammy la categoria „Best New Artist”, Alessia Cara lanseaza prima piesa extrasa de pe al doilea album. „Growing Pains” este prima lansare a artistei dupa albumul de debut „Know-it-all”, premiat cu doua discuri de platina pentru piesele „Here” și „Scars to your beautiful”. Tanara…

- Cea mai noua piesa a ADDEI, “Arde” iți arata dragostea intr-o ipostaza sexi, așa cum susține chiar artista. “Ma bucur mult ca e o colaborare cu Killa Fonic. Nu ar fi sunat atat de bine cu altcineva și imi doresc sa ajunga la oameni. Sa le placa, sa o simta și sa o cante”, transmite... View Article

- Dupa „Beau” și „In locul meu”, Irina Rimes lanseaza cea de-a treia piesa a „Trilogiei II”, „Cel mai bun prieten”. Cu un vibe diferit, piesa are un mesaj pozitiv, personal și marcheaza o noua etapa pentru artista, una cu și mai multa atitudine și incredere. „Cel mai bun prieten este prima piesa despre…

- Meghan Trainor e indragostita pana peste cap. Atat de indragostita incat noua sa piesa “Let you be right” prezinta multe din sentimentele impartașite de cantareața cu Daryl Sabara, logodnicul sau. “Sunt foarte indragostita așa ca veți auzi toate aceste frumoase cantece de dragoste, cantece oneste.”,…

- Rengle seteaza mood-ul de vara cu un nou remix la melodia Who You Are, interpretata de Mihail. Piesa, ce se bucura de un succes international, ajungand pe locul 1 in Italia, l-a inspirat pe Rengle sa creeze noi sunete care se potrivesc perfect cu vocea calda a artistului, schimbandu-i astfel directia…

- “Suflet nebun” este numele celei mai recente piese a Nicoletei Nuca, o melodie cu un sound fresh, asemenea nopților de vara. “Este o piesa diferita de ceea ce am cantat pana acum, e mai dinamica, mai fresh, de vara.” a declarat artista. “Mi-am dorit o schimbare și mi-am zis ca e timpul sa ma bucur...…