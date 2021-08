Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul grec Stefanos Tsitsipas s-a calificat in semifinale la Masters 1000 de la Cincinnati, unde va evolua contra germanului Alexander Zverev, potrivit news.ro. Stefanos Tsitsipas, favorit 2, s-a impus in fata canadianului Felix Auger-Aliassime, scor 6-2, 5-7, 6-1, in timp ce germanul…

- De pe 1 august platforma de programare pentru imunizarea impotriva COVID-19 va permite inscrierea la vaccinare a tinerilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, cu serul produs de compania Moderna – Spikevax. Campania de imunizare in randul adolescentilor vine dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului…

- Autoritatile din Rio de Janeiro incearca sa accelereze campania locala de vaccinare impotriva noului coronavirus, intrucat doresc sa organizeze din nou celebrul Carnaval si petrecerea de Revelion pe plaja Copacabana, informeaza DPA. "Sa acceleram!", a scris primarul local Eduardo Paes intr-un…

- Incepand de miercuri, toti adultii cu varste de peste 18 ani din Grecia se pot vaccina impotriva maladiei COVID-19 dupa ce autoritatile de la Atena au renuntat la sistemul de prioritizare a rezervarilor in functie de grupe de varsta, a anuntat luni seara comitetul de vaccinare din aceasta tara, potrivit…

- A inceput campania de vaccinare impotriva coronavirusului pentru adolescenți, insa putem spune, fara indoiala, ca, din nefericire, nu a avut mare succes. De ieri, copiii cu varste intre 12 și 15 ani se pot vaccina, conform anunțului facut de Comitetul de Coordonare a Vaccinarii. Iata cum au decurs incercarile…

- Alianța USR PLUS Sibiu se alatura campaniei de imunizare impotriva COVID19 și lanseaza campania de promovare și informare: „Vaccinare. Relaxare. Relansare.” Campania are ca scop conștientizarea importanței vaccinarii și a imunizarii pentru ca populația generala sa fie protejata suficient de virusul…

- „Hai la targ și la vaccin, joi, la Nasaud!”, este mesajul postat de Primaria orasului Nasaud, care anunța ca pe 27 mai va organiza o campanie de vaccinare impotriva COVID-19 cu serul Johnson&Johnson, in cadrul targului traditional saptamanal. „Cetațenii de pe Valea Someșului, a Ilvelor și a Salauței…

- „Trebuie sa continuam ce am facut bine si sa imbunatatim ce a mers prost. Maratoanele de vaccinare au mers bine, dar in mediul rural trebuie sa apropiem oamenii de vaccinare. In acest moment nu exista nicio discutie in Guvernul Romaniei despre un vaccin impotriva Covid-19 care sa coste bani pentru populatie.…