- Echipa Romaniei de Cupa Davis a fost invinsa de Grecia cu 3-0 in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I, dupa ce fratii Petros si Stefanos Tsitsipas s-au impus in fata cuplului Marius Copil/Victor Cornea cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, duminica, la Atena. Fratii Tsitsipas (Stefanos – locul 125 ATP la dublu, Petros…

- Perechea Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas a invins echipa Marius Copil / Victor Vlad Cornea, scor 6-7 (4), 6-3, 6-4, astfel ca Grecia conduce Romania, scor 3-0, in intalnirea de la Atena, din play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis.Meciul de dublu a durat doua ore si…

- Grecia conduce Romania cu 2-0 in play-off-ul pentru ramanerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. La aceasta ora se disputa duelul din proba de dublu. Perechea formata din Petros și Stefanos Tsitsipas se dueleaza cu Marius Copil/Victor Cornea. Marius Copil (33 de ani, 283 ATP) a pierdut cu 3-6, 4-6 in…

- Stefanos Tsitsipas l-a invins pe Marius Copil cu 6-3, 6-4 si echipa masculina de tenis a Greciei conduce formatia Romaniei cu 1-0, dupa primul meci de simplu, desfasurat sambata, la Atena, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I a Cupei Davis.Ziua de duminica va incepe cu meciul de dublu (12:00), care…

- Tenismanul roman Marius Copil il va infrunta pe Stefanos Tsitsipas, numarul 10 mondial, sambata, de la ora 16.00, in primul meci de simplu al intalnirii care opune echipele Greciei si Romaniei, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorti efectuate la Atena.

- Romania intalnește Grecia in play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala I a Cupei DavisEchipa Romaniei intalnește, in weekend, Grecia in play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Din echipa Greciei face parte și numarul 7 ATP Stefanos Tsitsipas, potrivit Mediafax.…

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei va intalni Grecia lui Stefanos Tsitsipas, in 3 si 4 februarie, in play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Inaintea infruntarii de la Atena, componentii echipei Romaniei sunt increzatori. “Traim pentru meciurile astea intense si cu jucatori…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis, Gabriel Trifu, a convocat 5 jucatori pentru intalnirea dintre Romania si Grecia programata in perioada 3-4 februarie, la Atena, in play-off-ul pentru mentinerea in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Astfel, componentii lotului national pentru aceasta partida…