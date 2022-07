Ștefan Radu evolueaza la Lazio din vara anului 200 și deține recordul de cele mai multe meciuri disputate in tricoul echipei romane, 424. Ștefan Radu a anunțat ca la finalul urmatorului sezon din Serie A se va retrage din cariera de fotbalist. ”Va spun, in proporție de 99% ma voi retrage la finalul acestui sezon. Inca e devreme, dar vreau sa le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea sa-mi termin cariera aici. Nu cred ca sunt șanse ca eu sa mai joc și in sezonul urmator (n.r sezonul 2023/2024), am luat aceasta decizie. Vreau sa ma distrez in acest an și sa caștig un trofeu alaturi…