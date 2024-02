Stiri pe aceeasi tema

- „Norris Marcu Mageanu a avut o idee buna: sa discutam cu seniorii din Campulung. Am avut aceste discuții alaturi de Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Radu Perianu, prefectul de Argeș, Mariana Campeanu, fosta ministra a Muncii și un om cu o foarte mare expertiza in domeniul…

- Aproximativ 135.700 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), fața de 120.000 in anul 2023. Dintre acestea, aproximativ 60.000 vor fi asigurate in bazele de tratament administrate de Casa Naționala de Pensii Publice, a anunțat Daniel Baciu,…

- Anul acesta vom avea mai multe bilete de tratament balnear pentru pensionarii din Maramureș. Recent a fost adoptata o Hotarare de Guvern privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.…

- Social Numarul de bilete de tratament balnear și suma alocata in acest scop, majorate ianuarie 26, 2024 11:55 Aproximativ 135.700 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), fața de 120.000 in anul 2023. Dintre acestea, aproximativ 60.000…

- Toate pensiile vor fi achitate in sistemul public de pensii pana pe 15 decembrie, o parte din bani fiind deja virati Companiei Nationale Posta Romana de saptamana trecuta, a declarat, miercuri, presedintele Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, transmite agerpres.ro. El a fost intrebat…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește miercuri, de la ora 15.15, cu liderul BNS, Dumitru Costin, pentru gasirea unor soluții la revendicarile angajaților din Casa Naționala de Pensii.„Blocul Național Sindical informeaza ca, la ora 15:15 va avea loc o intalnire la sediul Guvernului Romaniei, a președintelui…

- Romanii care cotizeaza la Pilonul II de pensii pot verifica oricand suma pe care au adunat-o. Aflați in randurile urmatoare pașii pe care trebuie sa ii urmați pentru a vedea cați bani aveți in cont. Cum afli cați bani ai la Pilonul II de pensii Incepand cu anul 2008, salariații cu varsta de pana la…

- Reprezentanții guvernului spun ca, in ianuarie 2024, toți pensionarii iși vor vedea pensiile majorate cu aproape 14%, adica o indexare cu rata inflației. Valoarea punctului de pensie va crește cu aproape 250 de lei. Unii dintre pensionari vor avea pensia dublata in 2024 Guvernanții mai precizeaza ca,…