Stefan Lofven, prim-ministrul demisionar al Suediei, a fost reales în funcție de parlament Social-democratul Stefan Löfven a fost reales premier de catre parlamentul de la Stockholm miercuri, punând capat unor saptamâni de turbulențe politice, anunța Reuters.



Löfven, în vârsta de 63 de ani, și-a prezentat demisia la sfârșitul lunii trecute dupa ce parlamentul a adoptat o moțiune de cenzura împotriva guvernului sau.



În pofida faptului ca legiuitorii l-au mandatat din nou sa formeze guvernul, social-democratul tot nu are susținerea necesara pentru adoptarea bugetului național și a anunțat ca va demisiona din nou daca nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

