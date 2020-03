Stiri pe aceeasi tema

- Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 25%, incepand de luni, 23 martie, si nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB S.A.), intr-un comunicat transmis…

- Mijloacele de transport public in comun vor circula și dupa ce se va instala starea de urgența decretata de Președintele Klaus Iohannis. De luni, 16 martie 2020, programul metroului, autobuzelor și tramvaielor va fi insa unul special. Reprezentanții STB (Societatea de Transport București) au anunțat…

- Societatea de Transport București (STB) a solicitat creșterea tarifului de calatorie la 2,5 lei, in conditiile in care actualul tarif nu a mai fost modificat de 11 ani, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, directorul general al STB, Andrei Creci. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția…

- Incidentul a avut loc joi dimineata in localitatea Bragadiru din judetul Ilfov, asa cum sustine un utilizator de Facebook care a publicat imaginea.In fotografie se vede cum cel putin sase calatori incearca sa impinga un autobuz Otokar al STB care a ramas inzapezit. Recent, Societatea de Transport Bucuresti…