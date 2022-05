Statul Washington a ajuns la un acord prin care va primi 518 milioane de dolari de la trei distribuitori de opioide

McKesson va plati 197 de milioane de dolari, in timp ce AmerisourceBergen si Cardinal vor plati fiecare 160,5 milioane de dolari. Statul Washington a renuntat la un acord national de 26 de miliarde de dolari pentru opioide, care ii implica pe cei trei distribuitori de medicamente si Johnson & Johnson. Ar fi primit pana la 417,9 milioane de dolari de la McKesson, Cardinal Health si AmerisourceBergen in cadrul acelui acord, care a fost finalizat in februarie. Acordul este unul dintre cele mai mari din istoria statului Washington, a declarat procurorul general din Washington, Bob Ferguson, intr-un…