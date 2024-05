Stiri pe aceeasi tema

- Nantucket este o insula din Massachusetts in care mulți americani bogați merg in vacanța. In fiecare an, mai multe case sunt oferite gratuit pe aceasta insula exclusivista, dar cumparatorii trebuie sa le mute in noi locații, relateaza Business Insider.

- Statele Unite ofera statului Maryland 60 milioane de dolari pentru reconstruirea podului prabusit in Baltimore, informeaza Rador Radio Romania. Guvernul american a acordat statului Maryland 60 de milioane de dolari joi, ca reactie fata de prabusirea podului Francis Scott Key din Baltimore.Podul…

- Milioane de femei din intreaga lume care utilizeaza anumite medicamente hormonale pentru contraceptie si pentru a gestiona afectiuni precum endometrioza pot prezenta un risc crescut de tumori cerebrale rare, de obicei benigne, sustin cercetatorii, conform News.ro. Potrivit The Guardian, oamenii de…

- Acordul este al doilea al AstraZeneca in aceasta luna, dupa ce saptamana trecuta a convenit sa cumpere Amolyt Pharma, pentru 1,05 miliarde de dolari, pentru a-si consolida portofoliul de tratamente a unor boli rare. Producatorul de medicamente va plati 21 de dolari pe o actiune Fusion, o prima de peste…

- O banca comerciala a suferit o eroare, sambata, care a costat-o peste 40 de milioane de dolari. Oamenii au putut retrage la liber bani de la bancomate! Au plecat cu pungi de bani care nu erau ai lor! Eroarea bancara s-a transformat intr-un adevarat vis pentru mii de oameni din Etiopia! Defecțiunea a…

- Premierul Marcel Ciolacu arata faptul ca s-au luat masuri la Guvern, dupa protestele fermierilor și transportatorilor. Pentru fermieri, Guvernul a alocat 600 de milioane de lei pentru cultivatorii de tomate, cartofi și usturoi romanesc, dar și pentru crescatorii de animale. De asemenea, pentru transportatori,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, un proiect cu privire la acordarea ajutorului umanitar Ucrainei. Potrivit acestuia, Republica Moldova va transmite țarii vecine, cuprinsa de razboi, bunuri materiale din rezervele de stat și de mobilizare in suma de 4 milioane, 907 mii 300 lei. Totodata, alți…